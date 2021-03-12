حالات نهب وتلاعب وسرقات بالجملة للمال العام يكشف عنها ديوان المحاسبة

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كشف ديوان المحاسبة الليبي، الخميس، في تقريره السنوي لسنة 2019 عن وجود العديد من المخالفات وأشكال الفساد، في مختلف الجهات والقطاعات وذلك من خلال ممارسته لمهامه الرقابية من مراجعة وتقييم للجهات الخاضعة لرقابته.

وقال ديوان المحاسبة، في تقريره، إنه اكتشف العديد من المخالفات واشكال الفساد في مختلف الجهات والقطاعات، لافتًا إلى أنه قام بتوثيقها بتقارير فنية مرفقة بالمستندات وأدلة الإثبات المعززة وأحالها إلى جهات التحقيق الممثلة في مكتب النائب العام، ومكتب المدعي العسكري، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك بموجب مذكرات قانونية بالوصف والقيد.

وأوضح، أن من ضمن حالات وأشكال الفساد المكتشفة خلال العام 2019، قيام بعض مراقبي الخدمات المالية بالمناطق بتزوير قوائم العاملين بمراقبات القطاعات التي يتولون إدارة أموالها، بإضافة أسماء موظفين وهميين للحوافظ بأرقام حسابات خاصة بهم يتولون جبايتها بالتواطؤ مع موظفي المصرف.

وأضاف، كما تم اكتشاف توريط المصرف المملوك للدولة في استثمارات فاشلة وتقاضي رشاوي مقابل ذلك، مثال على ذلك ما ثبت شراء سندات خاسرة لصالح المصرف بقيمة 70 مليون دولار وتقاضي رشوة مقابلها بقيمة 10 مليون دولار.

وأفاد الديوان أنه اكتشف وجود اسراف وتبذير في استعمال المال العام من خلال التوسع في العهد بمبالغ تصل إلى الملايين، مشيرًا إلى وجود مبالغة في عقود الإعاشة وتذاكر السفر والإقامة الحد الرفاهية على حساب المال العام.

ولفت الديوان إلى أنه اكتشف انتحال الأسماء التجارية للشركات العالمية للحصول على عطاءات من الدولة بالتكليف المباشر وبأسعار مضاعفة.

وذكر أن مجموعة من موظفي المصرف العام قاموا بإضافة حوالات مزورة على مصرف آخر إلى حساب شركة قامت بفتح حسابها الجاري حديثة بحيث بلغت قيمة الحوالات المزورة مبلغ 65,071,790 دينار، ومن ثم تحويلها إلى عدة حسابات شخصية وحسابات شركات عن طريق حوالات وصكوك مصدقة.

وقال الديوان إنه اكتشف وجود تلاعب باعتمادات مستندية قيمتها 16,367,500 دولار لعدد 7 شركات، من خلال تزوير مستندات الشحن وعدم توريد اغلب السلع بقصد تهريب النقد الأجنبي للخارج.

وكشف الديوان وجود تلاعب بمخصصات أرباب الأسر عن طريق إعداد فرع المصرف القيود وهمية بلغت قيمتها 3,775,127 دينار ما يعادل 2,758,800 دولار، متعلقة بعدد (1315) بطاقة فيزا، واخفاء الجريمة من خلال تشطيب المعلقات دون أن تتأثر الحسابات الجارية لأصحاب تلك البطاقات الصادرة، بينما كان التأثير على الحسابات التجميعية بالفرع.

وكشف الديوان كذلك عن اختلاس مبلغ 114,503,942 دينار من فرع المصرف، موضحًا أن العملية تمت عن طريق موظفي فرع المصرف، وذلك بإدخال ايداعات صكوك وهمية في حسابات عدة شركات بفرع المصرف أعقبتها مراحل أخرى متمثلة في عمليات غسل أموال

بقصد إخفاء الأموال المختلسة بتدويرها في عدة حسابات داخل وخارج فرع المصرف، وتم تحديد عدد (387) حساب كمستفيد نهائي من عمليات تدوير الأموال.

وواصل الديوان، أنه اكتشف اعتماد اقرارات جمركية لبضائع قيّمة بأسعار رمزية.

ولفت إلى أنه اكتشف وجود تضارب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام (الصحة) وامتلاك شركات الأدوية والعيادات الخاصة.

وبين أن الديوان حدوث اختلاس المال العام عن طريق تزوير صكوك صادرة عن مراقبة الخدمات المالية للبلدية وايداعها بمناطق أخرى.

وكشف ديوان المحاسبة عن تأسيس شركات وهمية بالخارج بأموال عامة بالعملة الأجنبية للاستيلاء عليها وتهريبها للخارج.

كما كشف اختلاس المال العام عن طريق تزوير معاملات عن عمليات وخدمات وهمية بالسفارات وتسديد قيمتها من مخصصات السفارة وايداعها في حسابات شخصية لمسؤولين بالسفارة.

وأشار الديوان إلى حدوث اختلاس بالمال العام عن طريق تسديد قيمة توريدات وخدمات وهمية، والتصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير، إضافة إلى التلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق.

ومن بين الاختلاسات بالمال العام كشف ديوان المحاسبة حدوث اختلاس بالمال العام عن طريق تزوير صكوك مسحوبة على الحساب المصرفي الخاص بفائض الملاكات بوزارة العمل، والتفريط في المال العام عن طريق إبرام عقود واتفاقيات وتحويل أموال بناء عليها لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الأموال واستيلاء الطرف الأجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقدية.

ومن بين أشكال الفساد التي ذكرها ديوان المحاسبة وجود تلاعب في ايصالات وملصقات الضرائب (تهرب ضريبي)، والاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة، وعن طريق عقود وهمية على أعمال إعاشة ونظافة.

كما بين وجود تفريط في المال العام لصالح الطرف الأجنبي عن التحايل على القوانين والتشريعات عند إبرام عقود المشاركة مع الشركات الأجنبية، وإهدار المال العام والتصرف فيه للمصالح الخاصة، والاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة.

كما بين أن من بين الطرق الاستيلاء على المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب (ازدواجية المرتبات).

وكشف ديوان المحاسبة حدوث تحايل على التشريعات والتهرب من سلطات الدولة القضائية والرقابية من خلال

إنشاء فروع خارج الدولة الليبية ونقلها إلى دولة مالطا والقيام بمخالفات وتجاوزات ترتب عليها إهدار للمال العام.

كما كشف الديوان حدوث تزوير صكوك صادرة عن مصرف التجاري ومررت عن وحدة تيجي.

وكشف الديوان عن حدوث تصرف في ودائع الجرحى بالخارج للأغراض الخاصة واختلاس مبلغ بقيمة 9 مليون يورو من حسابات السفارة الليبية برلين والملحقية الصحية بون.

ولفت إلى اختلاس مبالغ مالية من بواقي التحويلات للجرحى والمرضى بخصوص فحص حسابات السفارة الليبية برلين والملحقية الصحية بون.

وقال الديوان، إنه تم تسديد نفقات إقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأشخاص لا يمثلون الدولة، إضافة إلى حدوث تلاعب في برنامج الدراسة بالخارج عن طريق وزارة الدفاع.

وكشف الديوان كذلك عن تحويل أموال من الشركات القابضة للشركات التابعة بغرض التلاعب بها والاستيلاء عليها، والاستحواذ على السيارات العامة الصالحة للاستعمال بتخريدها بمبالغ رمزية وتمليكها بالمخالفة.

وأشار الديوان إلى حدوث استهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض، وإساءة استعمال السلطة ورفض تطبيق القوانين والتشريعات بعدم الامتثال لقرارات الإيقاف عن العمل التي تصدر من ديوان المحاسبة وفقا للقانون.

ومن المخالفات القيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي، وإساءة استعمال السلطة ورفض تطبيق القوانين بالامتناع عن تقديم المستندات والوثائق المطلوبة من ديوان المحاسبة عند طلبها لأغراض الفحص والمراجعة.