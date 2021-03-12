“مستعد للمثول أمام جهات الاختصاص”.. السني يرد على تقرير ديوان المحاسبة

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أبدى، مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، الطاهر السني، عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019، استعداده للمثول أمام جهات الاختصاص لتفنيد ما ورد في شخصه بالتقرير بشأن ازدواجية الرواتب والمصروفات على الإقامات والسفريات.

وقال السني، في تغريدة على تويتر، ” أشكر ديوان المحاسبة واحترم وأقدر ما صدر في تقريره بناء على ما أحيل إليه من معلومات، ومستعد للمثول أمام جهات الاختصاص وتفنيد ما ورد لوجود عدة أخطاء واستنتاجات منسوبة لشخصي، مثل ازدواجية الرواتب، أو ذكر لعدة مبالغ لإقامات وسفريات منسوبة لنا وبها عدة أخطاء”.

وأضاف السني، “أن الشفافية أساس بناء الدولة، ومن حق الشعب معرفة الحقائق ولجهات الاختصاص محاسبة الفساد، وأيضاً من حق المواطن الدفاع عن نفسه ضد أي اتهامات باطلة، لذا احتفظ لنفسي حق مقاضاة المنابر التي تحاول تشويهي عمداً لتصفية حسابات سياسية. لن تنالوا من عزيمتنا وثقتنا في الله وشعبنا أكبر من مكائدكم”.

وكان تقرير ديوان المحاسبة الليبي لسنة 2019 قد كشف قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بتكليف مستشارين متفرغين رغم تقلدهم مناصب أخرى بالإضافة إلى عملهم، كمستشارين، من بينهم الطاهر السني، بصفته مستشار بالمجلس الرئاسي وموظف بالمندوبية الليبية القاهرة.

وجاء بالتقرير، أن المبررات الواردة بردود المجلس الرئاسي بالخصوص لم تكن مقنعة.

ولفت التقرير، إلى وجود مبالغة في صرف مبالغ مالية للمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي وعائلته، مقابل إصدار تذاكر سفر وإقامة بالفنادق بناء على تعليمات الرئيس ودون إصدار أي قرارات بشأنها.

وأوضح، أن أذونات الصرف المصروفة بلغت 1,492,959 دينار، والقيمة المصروفة للمعني 369,402 دينار.