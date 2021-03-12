مدير أمن بنغازي ينفي وقوع أي هجوم على مقر النواب في المدينة

أخبار ليبيا 24

نفى مدير أمن بنغازي، العميد ونيس الشكري، اليوم الجمعة، وقوع أي هجوم على مقر ديوان مجلس النواب في بنغازي.

تصريحات الشكري جاءت عقب تداول أنباء حول قيام مجموعة مسلحة الهجوم على مقر مجلس النواب في مقره الدستوري في بنغازي.

وكان قد أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، نقل جلسة أداء حكومة الوحدة الوطنية لليمين الدستوري من بنغازي إلى طبرق، مشيرا إلى أن نقل الجلسة ليست له علاقة بالجانب الأمني في بنغازي.

وقال بليحق في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للمجلس، “إن مدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية فلمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق”.

وفند بليحق الأنباء المتداولة حول ما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه.

وكان من المقرر أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب في بنغازي.