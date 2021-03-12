كورونا ليبيا.. 972 إصابة جديدة و919 حالة شفاء

12 مارس، 2021 12:46 م
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أخبارليبيا24

كشف التحديث اليومي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الخميس تسجيل 972 إصابة جديدة مقارنة بـ 919 حالة شفاء.

وأفاد المركز في نشرته الجمعة أنه استلم (4934) عينة موزعة على العديد من المختبرات، وبعد فحصها أظهرت النتائج عدد (3962) عينة سالبة وعدد (972) عينة موجبة (711 جديدة + 261 مخالطة) لافتًا إلى أن نسبة الحالات الموجبة بلغت (19.7%) من عدد العينات المستلمة.

(919)  في المقابل أعلن المركز، تسجيل (919) حالة شفاء، إضافة إلى (8) حالات وفاة.

وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات التراكمية منذ انتشار الجائحة في ليبيا إلى التراكمي (143643) منها (10670) حالة نشطة و(130625) حالة تعافي و(2348) حالة وفاة

 

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12 مارس، 2021 12:46 م
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