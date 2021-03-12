في اتصال هاتفي مع الدبيبة.. رئيس الوزراء الأردني: نأمل أن تستعيد ليبيا مكانتها

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أجرى رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، اتصالا هاتفياً، اليوم الجمعة، مع رئيس حكومة الوحدة الوطني، عبد الحميد الدبيبة، هنأه خلاله على نيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، أعرب رئيس الوزراء الأردني خلال الاتصال عن تطلع الأردن وسعيه بقيادة الملك عبدالله الثاني إلى عودة ليبيا الشقيقة لدورها ومكانتها على الصعد كافة العربية والإقليمية والدولية، وأن تنصب الجهود كافة لهذه الغاية بنجاح العملية السياسية والتأكيد على وحدة وأمن واستقرار ليبيا.

ولفت الخصاونة ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية الأردنية الليبية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.