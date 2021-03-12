شكشك يبين غاية ديوان المحاسبة من نشر تقريره السنوي لسنة 2019

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قال رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، الخميس، إن الغاية من نشر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019م هي إطلاع المجتمع الليبي على رقابة الديوان على تصرفات الموكل إليهم التصرف في الأموال والممتلكات العامة.

وأضاف شكشك، بحسب بيان لديوان المحاسبة، أن ذلك يهدف لرفع مستوى الوعي المجتمعي وتحقيق المساءلة المؤسساتية والمجتمعية.

وأفاد شكشك، في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أن تأخر إصدار التقرير، إلى الظروف الاستثنائية، التي مرت بها البلاد من أزمة سياسية وحروب إلى جانب تفشي جائحة كورونا.

وأعرب شكشك، عن تطلعه لأن يكون هذا التقرير مرجعا وعونا لمن أراد الإصلاح والبناء وتحقيق المساءلة والمحاسبة للعابثين بمقدرات الدولة.

ودعا وسائل الإعلام إلى رفع مستوى الوعي وترسيخ مبدأ الشفافية عبر تخصيص مساحة لهذا التقرير، وعدم استخدامه للإثارة الإعلامية وأغراض غير مهنية.

وقال شكشك، إن تقرير الديوان للعام 2020 من المتوقع صدوره في شهر مايو من عام 2021 على أقصى تقدير.