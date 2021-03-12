جنازة عسكرية في طبرق لتشييع آمر الكتيبة 409 العقيد المهدي العوامي

12 مارس، 2021 12:59 م
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أخبار ليبيا 24-خاص

أقيمت في طبرق الخميس مراسم تشييع جنازة عسكرية بالمقبرة الإسلامية لآمر الكتيبة 409 بالقوات المسلحة، العقيد المهدي المبروك العوامي، والذي توفي قبل يومين بعد رحلة علاج طويلة في إيطاليا من جراء إصابة تعرض لها في محور كازيرما في العاصمة طرابلس.

كما أقيم للفقيد حفل تأبين بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء ناجي بوعلوية وعدد كبير من أمراء الكتائب العسكرية، حيث ألقيت كلمات التأبين من المنطقة العسكرية وبلدية طبرق وأسر الشهداء، كما قدمت الدروع وشهادات التقدير لأسرة الفقيد.

وكان العوامي، وهو من مواليد 1962 وخريج الكلية العسكرية طرابلس عام 1984 الدفعة 25، قد أصيب في محور كازيرما في طرابلس في نهاية مايو 2020، وهو آمر الكتيبة 409 مشاة التابعة للواء 73 مشاة.

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12 مارس، 2021 12:59 م
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