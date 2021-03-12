ترحيب أمريكي أوروبي بمنح الثقة لحكومة الوحدة وتجديد الدعوة بانسحاب المرتزقة الأجانب من ليبيا

أخبار ليبيا24

رحبت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة بالثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية مجددة الدعوة إلى انسحاب “كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب” من ليبيا.

وقال وزراء خارجية تلك الدول، في بيان مشترك، إن “هذه النتيجة هي خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وحل سياسي شامل لأزمة اختبرت ليبيا وشعبها”.

ودعا الوزراء، “جميع السلطات والجهات الفاعلة الليبية الحالية لتحمل نفس المسؤولية وضمان تسليم سلس وبناء لجميع الاختصاصات”.

ولفت البيان إلى أن للسلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهام أساسية لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر 2021، يليها نقل السلطة إلى القادة المختارين ديمقراطياً في ليبيا، والتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، وبدء عملية المصالحة الوطنية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي.

ومن المفترض أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستوري أمام مجلس النواب الإثنين في بنغازي.