تحذيرات من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في شحات عدد الإصابات خلال شهر مارس فقط بلغت 63 إصابة

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة في بلدية شحات، أن المدينة تشهد ازديادا ملحوظا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يعاني من نقص حاد في المواد الخاصة بالكشف عن كورونا.

وقال فريق الرصد اليوم الجمعة إن “عدد الإصابات خلال أول عشرة أيام من شهر مارس الجاري بلغت 63 إصابة، وذلك بعد إجراء مسحات أنفية للمترددين على المركز”، لافتًا إلى أن المدينة سجلت عددا من الوفيات نتيجة لذلك.

فريق الرصد أوضح أن بعض الحالات المصابة جرى إحالتها لمركز العزل بمستشفى شحات للأمراض الصدرية، بينما جرى عزل الآخرين بمنازلهم وذلك لاستقرار حالاتهم الصحية.

ودعا فريق الرصد جميع المواطنين إلى الالتزام بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامة والابتعاد عن المناسبات الاجتماعية، مؤكدًا أن الفريق يعاني من النقص الحاد في مواد التشغيل الخاصة بالكشف عن كورونا.