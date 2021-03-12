بومطاري يضع قرار الدولار الجمركي موضع التنفيذ 

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أعلن وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري وضع قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بشأن استحداث نظام الدولار الجمركي موضع التنفيذ.

وأصدر بومطاري قراراً يقضي بتحديد قيمة الدولار الجمركي لأغراض احتساب الضريبة الجمركية المستحقة بواقع 2.12 دينار لكل واحد دولار.

وأعلن وزير المالية كذلك عن إنشاء غرفة مختصة داخل المصلحة للعمل على تحديث معدل قيمة الدولار الجمركي وفقاً للمتغيرات الاقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن هذا النظام يهدف للمساهمة من خلال أدوات السياسة المالية لإحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار وكذلك لضمان دخول أكبر عدد من المتعاملين بالاقتصاد الوطني إلى المنظومة القانونية وتأسيس قاعدة بيانات عن البضائع المستوردة كماً ونوعاً لتكون رادفاً في رسم سياسة تجارية ناجعة.

وأضافت وزارة المالية أن هذا النظام سيعمل به بشكل مؤقت ويخضع للتحديث من حين إلى آخر وفقاً للمتغيرات الاقتصادية وذلك إلى حين تحديد سعر الصرف التوازني للدينار الليبي مقابل العملات الأخرى من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أصدر في مطلع مارس الجاري القرار رقم “203” بشأن استحداث نظام “الدولار الجمركي”.

ونص القرار الصدر فلي منتصف فبراير المنصرم على أن يستحدث هذا النظام لحساب الرسوم الجُمركيّة، ويأذن لمصلحة الجمارك ببداية العمل به لغرض تحديد قيمة البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية عليها.

وأشار القرار إلى أن وزارة المالية بحكومة الوفاق تتولى تحديد سعر “الدولار الجمركي” بناءً على الظروف والمعطيات الاقتصادية للبلاد.

ويعرف الدولار الجمركي أنه ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك وفك الحجز عنها، فعندما يقوم أي مستورد بطلب بضائع مستوردة من الخارج وتصل تلك البضاعة ويكون عليه استلامها بعد سداد مبلغ مالي.

ويعرف هذا المبلغ باسم الجمارك أو الرسوم الجمركية وأحيانًا كثيرة يتم تقديرها بالدولار ويتم تحديده بسعر الصرف الدولار المقرر من البنك المركزي ويتأثر بتغير الطلب والعرض.