بليحق: نقل جلسة المجلس إلى طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني

أخبار ليبيا 24

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن نقل جلسة المجلس لمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني في بنغازي.

وقال بليحق في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للمجلس، “إن مدينة بنغازي آمنة والنقل تم لأسباب تنظيمية ولوجستية فلمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو المؤقت بطبرق”.

وفند بليحق الأنباء المتداولة حول ما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه.

وكان من المقرر أن تؤدي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليمين الدستورية بمقر مجلس النواب في بنغازي.