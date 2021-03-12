الوافي: على حكومة الوحدة الوطنية أن تتذكر أن هناك اتفاق يحدد موعد الانتخابات الوافي: أهم مكسب من وراء منح الثقة للحكومة الجديدة هو توحيد مؤسسات البلاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هنأ عضو لجنة حوار الصخيرات السابق الشريف الوافي، المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، لتحصل الأخيرة بالأغلبية على ثقة مجلس النواب.

الوافي عبر في كلمة مرئية نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن أمنيته في أن تكون حكومة الوحدة الوطنية ووزرائها على مستوى الثقة التي منحها لهم الشعب الليبي عبر مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن ينتهز مجلس النواب التئامه في جلسة منح الثقة بسرت، لضم مخرجات الحوار السياسي بالإعلان الدستوري.

وأضاف “قدر الله وما شاء فعل، المهم أن هذه الحكومة نالت الثقة برغم ما عليها من انتقادات وغيره”، ورأى أن أهم مكسب من وراء منح الثقة للحكومة الجديدة، هو توحيد مؤسسات البلاد وإنهاء وجود حكومتين في الشرق والغرب، مؤكدًا أن ذلك سيرفع قليلاً من معاناة المواطن الليبي.

وطالب الوافي رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة وحكومته، أن يأخذوا على عاتقهم إنهاء المشاكل اليومية التي يعاني من المواطن الليبي، وأن يضعوا نصب أعينهم أن هناك اتفاقًا معينًا ينص على أجل وتاريخ معين، في إشارة إلى موعد الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن أمام الحكومة مهام ومسؤوليات صعبة، مؤكدًا على أنه وجميع الليبيون الوطنيين على مستعدون لتقديم كامل الدعم والمساعدة، للحكومة في أي أمر من أجل النجاح في مهمتها.

وتابع “نتمنى لهم الصلاح والنجاح والسير في العملية الرئيسية وهى العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن، وتقديم الدعم للمفوضية العليا للانتخابات”، متمنيا في الختام فتح الطريق الساحلي لرفع المعاناة عن المواطني الذي يعاني الكثير من المصاعب التي فاقمتها أزمة جائحة كورونا.