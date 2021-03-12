القبض على أحد أخطر المجرمين الخطرين في طرابلس المجرم روع السكان و قتل أحد شباب منطقة طريق الإسلاك

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت فرقة التحري في مكتب البحث الجنائي بمديرية أمن طرابلس من إلقاء القبض على أحد المجرمين الخطرين والمتورط في جريمة قتل شاب بالحي الصناعي.

مديرية الأمن قالت، عبر صفحتها على فيسبوك، إن الجاني روع سكان الحي الذي يقطنه بطريق الأسلاك مستخدما سلاحه الناري، حيث لم يستطع أحد الاقتراب بينما أطلق النار على رأس الشاب ليرديه قتيلا.

وأضافت المديرية أن أعضاء فرقة التحري توجهوا إلى مكان الواقعة، حيث عثروا على المتهم فوق سطح منزل شقيقه ممسكا بسلاحه، وتوعد من يقترب منه، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من الإمساك به بعد تعرضه لإصابة غير قاتلة بطلق ناري .

وأشارت المديرية إلى أنه تم نقل الجاني للإسعاف وبعدها جرى التحقيق معه حيث اعترف بما نسب إليه، وجرى تحريز سلاح الجريمة وفوارغ الطلقات النارية بالإضافة لسيارة يستعملها تحمل شعار جهة عسكرية.