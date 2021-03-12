اتحاد نفطي إيطالي تدخل الأمم المتحدة في ليبيا سيأثر على حكومة الدبيبة

12 مارس، 2021 1:40 م
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أخبار ليبيا 24

استنكر اتحاد نفطي إيطالي مستقل تدخل الأمم المتحدة القوي في ليبيا، والذي يؤثر على عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال رئيس اتحاد نفطي إيطالي ميكيلي مارسيليا، لوكالة آكي الإيطالية للأنباء “إننا ما نزال نشك إلى حد ما بشأن إمكانية نجاح حكومة عبد الحميد الدبيبة”، مُعربًا في ذات الوقت عن أمله في أن يتم الإفراج عن أموال عائدات النفط التي لا تزال مجمدة، لكي تتمكن ليبيا من أن تحظى في أسرع وقت ممكن بانتخابات سياسية ديمقراطية.

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12 مارس، 2021 1:40 م
42

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