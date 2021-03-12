إطلاق تدريبات عملية تحضيرًا لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا

12 مارس، 2021 10:44 ص
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أخبار ليبيا24

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض ورشة عمل تدريبية لمشرفي التطعيمات والعاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية بمختلف أنحاء البلاد لتنفيذ حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وأقيمت الورشة الخميس في طرابلس تحت إشراف وتنفيذ ومتابعة المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومشاركة مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا ومكتب منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة بليبيا.

وافتتح، مدير عام المركز، الدكتور بدرالدين بشير النجار، ورشة العمل وشكر فيها كل الحاضرين على استجابتهم للحضور وتحمل مشاق السفر من أجل نجاح حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

 كما تقدم النجار، بالشكر لكل الشركاء على مجهوداتهم المبذولة لنجاح ورشة العمل الخاصة بتنفيذ هذه الحملة.

ومن المتوقع أن تصل نهاية الشهر الحالي، الدفعة الأولى من لقاح كورونا من بين 12 مليون جرعة جرى التعاقد عليها بواسطة 4 شركات لاستيراد الكمية المطلوبة.

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12 مارس، 2021 10:44 ص
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