أزمة مياه في طبرق والبلدية تبحث إنشاء محطة تحلية

أخبار ليبيا 24-خاص

بحث عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه ناجي بوشناق مشاكل محطة تحلية المياه بمدينة طبرق. .

وناقش بوالخطابية الحلول السريعة لمحطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه في طبرق وحاجة المحطة لصيانة جسيمة قبل أن تتوقف وتدخل المدينة في أزمة مياه حقيقية.

وجرى التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في إنشاء محطة تحلية جديدة والمزمع إقامتها بمنطقة المرصوص غرب طبرق وقد تم توفير الموقع المناسب لها.

كما أوضح بوشناف العراقيل التي تواجه الشركة العامة لتحلية المياه.

وقد أكد الجميع أنه باعتماد الحكومة الجديدة وتوحيد الوزرات وخاصة وزارة الموارد المائية ستحل الكثير من مشاكل محطات تحلية المياه وعددها 8 محطات على مستوى ليبيا.