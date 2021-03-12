أجواء طقس باردة نسبيًا على الشمال حارة قليلًا بالجنوب

أخبار ليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون الطقس باردًا نسبيًا على مناطق الشمال مع تكاثر السحب غربًا وحار جنوبًا ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى الأحد.

وتوقعت الأرصاد، أن يكون الطقس في رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة، غائمًا جزئيًا تتكاثر أحيانًا خاصة من يوم الغد وصباح يوم الأحد، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض المناطق.

والرياح، شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض مناطق، بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17- 22) مئوية على أغلب المناطق وتسجل انخفاضًا يوم الأحد.

والطقس الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده، السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر من مساء يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، بينما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح هذا اليوم ما بين (16 – 23) مْئوية ولا تتجاوز (14) على الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد على أغلب المناطق .

وفي الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا خاصة يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصةً على غدامس – الحمادة وغات قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

والرياح، شرقية فشمالية شرقية نشطة السرعة قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

أمّا درجات الحرارة القصوى، فتتراوح ما بين (27- 32) مئوية ولا تتجاوز (23) مئوية على غدامس الحمادة وهون، وتسجل انخفاضًا يوم الغد على غدامس وغات

أمّا في الكفرة- السرير- تازربو، الطقس قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى، تتراوح ما بين (27 – 31) مئوية ولا تتجاوز (25) على السرير هذا اليوم وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال يومين القادمين.