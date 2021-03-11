نورلاند والمشري يبحثان العلاقات الثنائية بين ليبيا والولايات المتحدة

أخبار ليبيا 24

قال المجلس الأعلى للدولة أن رئيسه، خالد المشري، تلقى، اليوم الخميس، مكالمة هاتفية من السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وفي بيان له أوضح المجلس، أن الطرفين ناقشا العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبرا عن الأمل في أن تتيح حكومة الوحدة الوطنية فرصة لإعادة مؤسسات الدولة تحت سيادة واحدة.

أكد الطرفان وفق البيان، على ضرورة مساعدة حكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها؛ للوصول إلى الاستحقاقات المطلوبة منها في حينها وفي مقدمتها انتخابات 24 ديسمبر 2021.