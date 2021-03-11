مكافحة الأمراض يسجل (1073) إصابة بكورونا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس تسجيل عدد (1073) إصابة بفيروس كورونا بينها عدد (778) حالة جديدة، و(295) حالة مخالطة، ونسبة الحالات الموجبة (20%).

وأضاف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن المركز استلم عدد (5346) عينة أظهرت النتائج من بينها عدد (4273) عينة سالبة موزعة على المختبرات التالية :