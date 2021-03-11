مرحبا بتشكيل الحكومة.. تبون: يجب وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعرب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن ترحيبه بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وحصولها على ثقة مجلس النواب.

وقال تبون، بحسب الرئاسة الجزائرية، “لابد من وضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها لتمكين الليبيين من تقرير مصيرهم والحفاظ على سيادة بلادهم واستقرارها”.

وعبر تبون، عن “تأييده واستعداده التام” لمساندة الحكومة الليبية الجديدة، آملا في إنهاء حالة الانقسام، وتوحيد الصفوف لضمان نجاح الاستحقاقات الهامة نهاية هذا العام”.

وأكد تبون أن “الجزائر التي أثبتت قولا وفعلا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي وتضامنها اللا مشروط معه، لن تدخر جهدا في سبيل تحقيق السلم والمصالحة الوطنية”، مطالبا بضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية بكل أشكالها، لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تقرير مصيره والحفاظ على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

ومنح مجلس النواب في جلسته اليوم في سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.