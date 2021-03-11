عقب تزايد حالات كورونا..الطبية التنفيذية درنة تحذر من كارثة  

أخبار ليبيا24

حذرت اللجنة الطبية التنفيذية درنة أمس الأربعاء أن الوضع الوبائي قد يخرج عن السيطرة ويصبح كارثي وستكون سلامة المواطن على المحك.

وأضاف رئيس اللجنة إبراهيم عزوز أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا في تزايد وكذلك زيادة حالات الدخول لقسم العزل والوفاة في ظل استهتار المواطن.

ناشد عزوز رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة كورونا في درنة ومديرية الأمن تنفيذ التوصيات للجنة العليات لمكافحة جائحة كورونا.

ودعا رئيس اللجنة إلى تنفيذ حظر تجول جزئي، عمل المدن إذا سمح الأمر، إغلاق المنتجعات والمصائف، اللبس الإجباري للكمامات، تطهير الأماكن الحكومية، منع المآتم وصالات المناسبات، تطبيق التباعد الاجتماعي.