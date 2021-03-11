شاب يلقى حتفه في بنغازي نتيجة لغم من بقايا حرب الإرهاب 

أخبار ليبيا24

كشف مصدر طبي في مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بنغازي الثلاثاء 09 مارس الجاري أن المستشفى استلم جثمان شاب توفي إثر انفجار لغم من بقايا الحرب في وسط المدينة.

وعلى الرغم من تطهير مدينة بنغازي من الإرهاب منذ خمسة أعوام وتحديدًا في يوليو 2017 إلا أن سكان المدينة لازالوا يعانون من أثر وجوده بين وفترة وأخرى حيث فقدت المدينة أحد شبابها نتيجة انفجار لغم من بقايا الحرب وهي ليست المرة الأولى.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن المستشفى استلم جثمان الشاب هارون محمد القطعاني كان أشلاءً وتوفي بسبب انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في شارع عمر بن العاص وسط البلاد ببنغازي.

وعانت ليبيا كغيرها من الدول من تواجد التنظيمات الإرهابية التي تسببت في أزمات عدة للشعب الليبي أهمها انعدام الأمن والأمان وغياب الكثير من الضروريات والأساسيات.

والمكان الذي شهد الانفجار كان أحد بؤر التنظيمات الإرهابية حيث سيطرت على المنطقة سنوات عدة قامت خلالها بزرع الألغام والمفخخات في أرجاء المنطقة، المنازل والشوارع.

ومنطقة وسط مدينة بنغازي المعروفة محليًا باسم “البلاد” هي التي شهدت انفجار اللغم في الشاب القطعاني وهذه المنطقة شهدت حربًا شرسة منذ عام 2014 بين القوات المسلحة والجماعات الإرهابية.

تواجد هذه التنظيمات الإرهابية في ليبيا تسبب في الكثير من المأسي لليبيين وأثر في حياتهم وكان سببًا في نزوحهم وتهجيرهم وتدمير منازلهم وممتلكاتهم وتسبب في إيقاف الدراسة وتوقف الحركة الثقافية والفنية فيها، إلا أن تحالفهم جميعًا وتكافتهم معًا كان سببًا في القضاء عليها.

في مدينة بنغازي أغلقت المطارات والموانئ خلال سيطرة الجماعات الإرهابية على أجزاء من المدينة الأمر الذي كان له سوء الأثر على حياة المواطنين من كافة النواحي أهمها الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير.