حمودة : “الدبيبة” هو أفضل شخص يمكن أن يتولى وزارة الدفاع كشخصية توافقية حمودة : الحالة الليبية تدخلت فيها عديد من الدول ووزارة الدفاع حالة خاصة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عقب الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة – عن تقرير إخباري لقناة “الجزيرة” القطرية – بقولها أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أخفق في تسمية وزيرا للدفاع .

حمودة أكد أنه ليس إخفاق؛ حيث توافق المجلس الرئاسي بتسمية رئيس حكومة الوحدة الوطنية بهذا المنصب، وذلك لكي يقوم بالعمل على هذا الملف بصفة شخصية إلى أن يتم التوصل إلى شخصية توافقية.

وأضاف “هذا أمر يتطلب إلى وقت أوسع، وفي هذه الحالة هو أفضل شخص يمكن أن يتولى هذا المنصب كشخصية توافقية، وكذلك العمل على هذا الملف”.

وحول قول رئيس الوزراء بأن منصب وزير الدفاع له تأثيرات من أطراف دولية، بيّن حمودة، أن الجميع يعلم أن الحالة الليبية تدخلت فيها عديد من الدول وهى حالة تحتاج خاصة في هذا الملف المتعلق بالأمن، إلى التواصل مع كافة الدولة المتدخلة في الشأن الليبي حتى يتم تسوية هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الأزمة الليبية تلقي بظلالها على البحر المتوسط وعلى دول الجوار، ما يعني أنها ليست أزمة داخلية فقط بل أزمة إقليمية.

وفي سؤال تعلق بكيفية تعامل حكومة الوحدة الوطنية مع خليفة حفتر، قال حمودة: “من أهم مخرجات الملتقى السياسي الليبي هو فصل مجلس الرئاسي عن الحكومة حتى تتمكن الحكومة من العمل بشكل مباشر على تحسين الخدمات والتمهيد للانتخابات التي ستنهي وتقطع بين المراحل الانتقالية إلى المراحل الدائمة.

وأضاف: “المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك لجنة 5+5 معنية بهذه الملفات ودور الحكومة هو دعم وتهيئة الأوضاع للوصول إلى وفاق ومصالحة في ليبيا”.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق أمس الأربعاء، خلال انعقاده في مدينة سرت، بأغلبية 132 صوتًا على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.