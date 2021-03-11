تقرير ديوان المحاسبة: استمرار المصرف المركزي بفرعيه في طباعة العملة أدى إلى ارتفاع الأسعار

أخبار ليبيا 24

أكد تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019 المفرج عنه، اليوم الخميس، أن استمرار فرعي المصرف المركزي بطرابلس والبيضاء في طباعة العملة دون سياسة واضحة زاد في قيمة عرض النقود وأدى إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية.

وأوضح التقرير أن تكلفة طباعة العملة تتراوح ما بين 5 إلى 9 مليون جنيه إسترليني لكل مليار دينار علاوة عن أن كل العملات المطبوعة منذ 2014 تمت بدون موافقة مجلس إدارة المصرف، مشيرا إلى أن الطباعة تتم بالتكليف المباشر.

وأكد التقرير أن إجمالي إيرادات النفط عن عام 2019 قد بلغت 22مليار و490 مليون و700 ألف دولار بينما بلغت المصروفات في ذات العام 24 مليار و601 مليون و700 ألف دولار بعجز 2 مليار و 111 مليون دولار مما يعنى نقص الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي مساهمات المصرف المركزي المحلية والخارجية في 2019 قد انخفضت عن 2018 بما يعادل 46 مليون و862 ألف و421 دينار حيث بلغ إجمالي هذه المساهمات في 2019، 17 مليار و371 مليون و770 ألف و871 دينار مما يعنى ضعف وحدة المساهمات والقروض بالمصرف في متابعة عملها وافتقار ملف المساهمات إلى بيانات ومستندات وتقارير.

وأكد التقرير أن الوعاء الاستثماري قد شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بـ عام 2018 بقيمة 1 مليار 772 مليون دينار ليبي.