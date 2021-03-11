تعرف على توصيات الطبية لمكافحة كورونا في درنة الطبية تحذر من وضع كارثي تصبح معه سلامة المواطنين على المحك

أخبار ليبيا 24 – صحة

أصدر رئيس اللجنة الطبية التنفيذية في درنة إبراهيم فوزي عزوز اليوم الخميس سبع توصيات تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بينها تنفيذ حظر تجول جزئي.

عزوز قال إن هذه التوصيات تأتي في ظل تزايد إصابات فيروس كورونا في المدينة وارتفاع حالات الدخول لقسم العزل وزيادة حالات الوفاة وفي ظل استهتار المواطنين بالإجراءات الاحترازية، محذرًا من وضع كارثي تصبح معه سلامة المواطنين على المحك.

وشملت التوصيات إغلاق المنتجعات والمصايف والعمل على تعقيم الأماكن الحكومية وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، إضافة إلى عزل المدن إذا سمح الأمر وإجبارية ارتداء الكمامات وغلق المآتم وصالات الأفراح.

ووجهت التوصيات إلى رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الوباء ومدير مديرية أمن درنة ومدير جهاز الحرس البلدي درنة وعميد البلدية وآمر الغرفة الأمنية ومدير فرع ديوان المحاسبة ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات الليبية درنة.