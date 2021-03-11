المحجوب: وصف الدبيبة للمرتزقة والقواعد الأجنبية بأنها “خنجر في ظهر الوطن” يتماشى مع مهمة القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية اللواء خالد المحجوب، أن وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة للمرتزقة والقواعد الأجنبية في ليبيا بأنها خنجر في ظهر الوطن يتماشى تمامًا مع مهمة القوات المسلحة.

وأضاف المحجوب في تصريحات لقناة العربية رصدته “أخبار ليبيا24” أن مهمة القوات المسلحة واضحة تتمثل في تحقيق سيادة الوطن منع التدخل الخارجي والقضاء على الإرهاب وتأمين البلاد وثرواتها أي كل الواجبات المعروفة للجيوش في العالم.

وأشار إلى أن مهمة الحكومة محددة واضحة وليست فتح ثغرات لمزيد من الانقسام أو المشاكل أو شيء من هذا القبيل ولابد أن ننوه أن ذلك يأتي بالموازاة مع المسار العسكري 5+5 الذي ينص على إجلاء القواعد والقوات والمرتزقة تفكيك المجموعات المسلحة.

وواصل مدير إدارة التوجيه المعنوي حديثه :”طبعا هذا يحتاج إلى عمل مضني هناك حلول كثيرة ممكن أن تقام اقتصاديًا للشباب الذين انخرطوا في المجموعات المسلحة وغرر بهم”.

ولفت إلى أن حقيبة الدفاع ينظر إليها البعض أنها حساسة وهي كذلك، فيما ينظر إليها البعض الآخر على أنها ضمن الأعمال التسييرية فيما يدرج من مهام للحكومة التي انبثقت من أجلها توحيد المؤسسة العسكرية.

وقال المحجوب :”الذي يجب أن يكون معلوم لدى الجميع وهو أن القوات المسلحة جسم شرعي منبثق عن البرلمان تعمل على مكافحة الإرهاب حاضنتها الشعبية قوية كل الليبيين أملهم في القوات المسلحة في إقامة مؤسسة عسكرية حقيقية شرطية أمنية”.

وأكد مدير الإدارة أنه لامجال لتجربة أخرى كما حصل مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج وحكومته التي سيطرت عليها مجموعات مسلحة أدارت القرار هناك من استغل هذه الفوضى في نهب الثروات، التجربة التي خرج بها السراج غير مرضي عنها في الشارع الليبي.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قال أمس الأربعاء خلال جلسة منح الثقة أمام مجلس النواب في مدينة سرت إن المرتقة والقواعد الأجنبية حنجر في ظهر المواطن والوطن.