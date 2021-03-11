الغرياني “للحكومة الجديدة” : الله أمرنا بعدم التبعية للبعثة الأممية والدول الكبرى الغرياني : المسلمين استسلموا للدول الكبرى بذريعة “لا نقدر عليها”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني، مسؤولي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، من التبعية للأمم المتحدة، كما فعلت السلطة السابقة.

الغرياني أضاف – في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح الداعمة للجماعات الإرهابية – “نأمل من المسؤولين القادمين أن يتفطنوا إلى أن التبعية للبعثة الأممية والدول الكبرى ما وصلنا إليها إلا بسبب استسلامنا بسبب المخذلين وبسبب والمنافقين وأصحاب المصالح”، حسب قوله .

وتابع “الله عز وجل أمرنا بأن نعاملهم بالمثل ونهانا أن نوليهم ونخضع ونذل لهم”، مردفا “قال الله تعالى (إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمين)، وقال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء)”، مشددا على أن هذه أوامر صريحة يأمرنا الله بها.

وأشار إلى أن المسلمين وضعوا هذه الأوامر وراء ظهورهم ووقعوا واستسلموا وانبطحوا في أحضان هذه الدول الكبرى بذريعة “لا نقدر عليها”، معتبرا هذه الذريعة “كلمات تظبيط”، على حد تعبيره.

وتابع “والله لو رفعتم هممكم عليها وعزئماكم وتمسكتم بحقوقكم وطلبتم السيادة على أرضكم؛ لأعزوكم ولاحترموكم ولنصروكم، ولكن طلبتم الذلة، فأذلوكم”.

ووافق مجلس النواب، أمس الأربعاء، خلال انعقاده في مدينة سرت، بأغلبية 132 صوتا على منح الثقة للحكومة الجديدة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.