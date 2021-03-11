الخارجية الأمريكية: منح الثقة لحكومة الدبيبة بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية

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قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بشكل سلس ومنظم بالغ الأهمية لتعزيز العملية الديمقراطية في ليبيا.

وأضاف بلينكن :”منح الثقة علامة مميزة لناحية تنفيذ خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي من أجل حكومة وحدة وطنية مؤقتة وفعالة وموحدة”.

وذكر وزير الخارجية نرحب بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لدعم قائمة الاختيارات التي طرحها الدبيبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة”.

وتابع بلينكن :”نحن واثقون من أن هذه القيادة الجديدة ستتخذ عندما تتولى الحكم الخطوات اللازمة لضمان انتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 ديسمبر كخطوة رئيسية باتجاه التوصل لحل سياسي لإنهاء الصراع المستمر منذ عقد من الزمن”.

وقال وزير الخارجية الأمريكية :”بالإضافة إلى ضمان إجراء انتخابات وطنية في الوقت المحدد، تتولى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة مسؤولية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر وتوفير الخدمات العامة الأساسية وإطلاق برنامج وطني للمصالحة ومعالجة الأزمة الاقتصادية”.

ويضيف :”نعترف أيضا بالدور الانتقالي الرئيسي الذي لعبه رئيس الوزراء المنتهية ولايته فايز السراج لنقل ليبيا إلى المرحلة التالية، وتدعو الولايات المتحدة كافة الأطراف إلى الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الليبي وإعادة تطبيق الاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ووضع حد للتدخل الأجنبي”.

وشدد بلينكن على ضرورة أن تدعم كافة الجهات الفاعلة الليبية والدولية هذه الخطوات، بما في ذلك الإبعاد الفوري لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة.