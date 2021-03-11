الجروان يهنئ الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24 – خبر

هنئ رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمناسبة منحكم الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي جاءت تتويجا لجهودكم الحثيثة التي أسفرت عن إعلان القاهرة في السادس من يونيو 2020، ومحادثات جنيف التي تشكلت بناء عليها السلطة التنفيذية الجديدة في الخامس من فبراير 2021.

الجروان تمنَّى “أن تكون هذه الخطوة هي بداية إنهاء الانقسام السياسي في دولة ليبيا الشقيقة ونقطة الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة بناء السلام، وتحقيق الوئام المجتمعي والمصالحة الوطنية الشاملة والتنمية البشرية المستدامة والإعداد للانتخابات العامة التشريعية والرئاسية في موعد استحقاقها المحدد بتاريخ 24 ديسمبر 2021.

وأكد استعداد المجلس وبرلمانه الدولي الذي يضم 85 برلمان دولي على مستوى العالم، وجمعيته العمومية، للتعاون من أجل توفير الدعم والمساعدة التي يحتاجها الشعب الليبي الشقيق لتحقيق اهدافه القومية، ومصالحه الوطنية العليا، وترسيخ التسامح والسلام في ليبيا والعالم.

وفي ذات الشأن، قدم الجروان للدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية في حكومة الثني باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضاءه وشركاءه، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة نيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية الثقة من مجلس النواب الليبي، متمنين أن تكون هذه الخطوة المباركة، نقطة تحول لإنهاء الانقسام السياسي، ولاستكمال مسيرة السلام والمحبة والوئام بين كل أطياف الشعب الليبي الشقيق، والوصول إلى الاستحقاق الانتخابي المتفق عليه في 24 ديسمبر 2021.