الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

أخبار ليبيا 24

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الأربعاء، بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية واصفاً إيها بالخطوة المهمة نحو استعادة الوحدة والاستقرار والأمن والازدهار في ليبيا.

وفي بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أثنى، غوتيرش، على جهود أعضاء مجلس النواب ومنتدى الحوار السياسي الليبي في دفع العملية السياسية في ليبيا إلى الأمام.

وفي السياق حيا غوتيرش، اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 والجهات الحكومية المحلية في مدينة سرت لتأمين هذه الجلسة المهمة لمجلس النواب، حاثاً الحكومة الجديدة، بالتعاون مع مجلس النواب، “على تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي دون تأخير، ودفع الاستعدادات للانتخابات الوطنية قدماً في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر المقبل ومواصلة العمل نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إبرامه في الثالث والعشرين من شهر أكتوبر العام الماضي”.

ومنح مجلس النواب في جلسته اليوم في سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.