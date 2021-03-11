أخبار ليبيا24

كورونا في المغرب العربي آخر الإحصاءات حتى تاريخ أمس الأربعاء 10 مارس حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا

1.ليبيا:

إصابات: 910

وفيات: 33

مجموع الإصابات: 141.598

مجموع الوفيات: 2.330

حالات الشفاء: 128.928

2. تونس:

إصابات: 0

وفيات: 0

مجموع الإصابات: 238,613

مجموع الوفيات: 8,268

حالات الشفاء: 205.176

3. الجزائر:

إصابات:0

وفيات:0

مجموع الإصابات:114.543

مجموع الوفيات: 3.022

حالات الشفاء:79.319

4. المغرب:

إصابات: 453

وفيات: 10

مجموع الإصابات: 487.286

مجموع الوفيات: 8.705

حالات الشفاء: 473.738

5. موريتانيا:

إصابات: 0

وفيات: 0

مجموع الإصابات: 17.365

مجموع الوفيات: 422

حالات الشفاء: 16.715

إجمالي إحصاءات كورونا في المغرب العربي:

الإصابات: 999,405

الوفيات: 22,767

الشفاء :903,876