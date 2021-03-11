إحصاءات كورونا في المغرب العربي
أخبار ليبيا24
كورونا في المغرب العربي آخر الإحصاءات حتى تاريخ أمس الأربعاء 10 مارس حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا
1.ليبيا:
إصابات: 910
وفيات: 33
مجموع الإصابات: 141.598
مجموع الوفيات: 2.330
حالات الشفاء: 128.928
2. تونس:
إصابات: 0
وفيات: 0
مجموع الإصابات: 238,613
مجموع الوفيات: 8,268
حالات الشفاء: 205.176
3. الجزائر:
إصابات:0
وفيات:0
مجموع الإصابات:114.543
مجموع الوفيات: 3.022
حالات الشفاء:79.319
4. المغرب:
إصابات: 453
وفيات: 10
مجموع الإصابات: 487.286
مجموع الوفيات: 8.705
حالات الشفاء: 473.738
5. موريتانيا:
إصابات: 0
وفيات: 0
مجموع الإصابات: 17.365
مجموع الوفيات: 422
حالات الشفاء: 16.715
إجمالي إحصاءات كورونا في المغرب العربي:
الإصابات: 999,405
الوفيات: 22,767
الشفاء :903,876