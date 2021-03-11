إحصاءات كورونا في المغرب العربي

11 مارس، 2021 12:59 م
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أخبار ليبيا24

كورونا في المغرب العربي آخر الإحصاءات حتى تاريخ أمس الأربعاء 10 مارس  حتى الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي لليبيا

1.ليبيا: 

إصابات: 910 

 وفيات: 33 

مجموع الإصابات: 141.598 

مجموع الوفيات: 2.330 

حالات الشفاء: 128.928 

2. تونس: 

إصابات: 0 

وفيات: 0 

مجموع الإصابات: 238,613 

مجموع الوفيات: 8,268 

حالات الشفاء: 205.176  

3. الجزائر: 

إصابات:0 

وفيات:0 

مجموع الإصابات:114.543 

مجموع الوفيات: 3.022 

حالات الشفاء:79.319 

 

4. المغرب: 

إصابات: 453 

وفيات: 10 

مجموع الإصابات: 487.286 

مجموع الوفيات: 8.705 

حالات الشفاء: 473.738 

5. موريتانيا: 

إصابات: 0 

وفيات: 0  

مجموع الإصابات: 17.365 

مجموع الوفيات: 422 

حالات الشفاء: 16.715 

إجمالي إحصاءات كورونا في المغرب العربي: 

 الإصابات: 999,405  

الوفيات: 22,767  

الشفاء :903,876  

 

11 مارس، 2021 12:59 م
16

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