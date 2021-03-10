“33” حالة وفاة و”910″ إصابة جديدة بكورونا في ليبيا تسجيل "926" حالة شفاء موزعة على مختلف المدن

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 910 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 658 حالة جديدة، و252 حالة مخالطة من إجمالي 4795 عينة جرى فحصها وبذلك فإن نسبة الحالات الموجبة بلغت 18.9 % خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل (926) حالة شفاء موزعة على مختلف المدن فيما سجلت (33) حالة الوفاة .

وأكد المركز أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 141598 منها الحالات النشطة : 10340 والمتعافين : 128928 والٍوفيات : 2330حالة.