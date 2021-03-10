مستشفى الجلاء بنغازي يعلن إحصائية ضحايا حوادث المرور في “يناير – فبراير” 

أخبار ليبيا24

أعلن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث في بنغازي، اليوم الأربعاء الإحصائية الخاصة بضحايا الحوادث المرورية الذين استقبلهم المستشفى خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24” ، إن المستشفى تسلم 47 حالة وفاة، و 1630 مصابا.

وأضافت لبرغثي أنه من بين تلك الحالات أكثر من 500 حالة إيواء جراء الحوادث المرورية المروعة بالطرق الرئيسية (الساحلية والصحراوية) شرق البلاد من بينهم جنسيات عربيه وأفريقية.

وأوضحت مسؤولة مكتب الإعلام أن المستشفى تسلم جثامين 27 شخصاً و821 مصاباً خلال شهر يناير، و20 جثماناً و809 مصاباً خلال شهر فبراير.

وأشارت البرغثي إلى أن حالات الوفاة، غالبيتها من الشباب الذين تتراوح أعمارهم من (20 إلى 30 عاما)، لافتة إلى أن غالبية الحوادث كانت خلال فترتي الفجر والمغرب.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، دون أي مبالاة من أصحابها لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم بين مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، فضلا عن تدهور الطرق الرئيسية وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.