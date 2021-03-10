لقاحات “كوفاكس” وتبادل الاتهامات بين ليبيا والصحة العالمية

ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد

10 مارس، 2021 10:00 ص
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أخبارليبيا24 | انفوجرافيك  

–       الصحة العالمية تقول إن حكومة الوفاق فوتت الدفعة الأولى من لقاحات منصة “كوفاكس” .

–       الصحة العالمية حكومة الوفاق لم تقدم الوثائق الرئيسية في الوقت المحدد.

–       الصحة العالمية مدن بنغازي وسرت وسوسة والبيضاء تواجه نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية .

–       الصحة العالمية رغم إرسال إمدادات منتظمة من معدات الوقاية الشخصية لكن لم نجد شيئًا في المراكز الطبية.

–       مكافحة كورونا: ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد .

–       مكافحة كورونا: مبادرة “كوفاكس” وعدت بمنحنا مليون جرعة من لقاح كورونا في فبراير الماضي .

–       مكافحة كورونا: الجرعات تأخرت بسبب قفل تصدير اللقاح من قبل الاتحاد الأوروبي.

–       مكافحة كورونا: أول دفعة من اللقاح ستصل خلال الأسبوع المقبل عبر مبادرة “كوفاكس” .

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10 مارس، 2021 10:00 ص
39

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