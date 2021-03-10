لقاحات “كوفاكس” وتبادل الاتهامات بين ليبيا والصحة العالمية ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد

أخبارليبيا24 | انفوجرافيك

– الصحة العالمية تقول إن حكومة الوفاق فوتت الدفعة الأولى من لقاحات منصة “كوفاكس” .

– الصحة العالمية حكومة الوفاق لم تقدم الوثائق الرئيسية في الوقت المحدد.

– الصحة العالمية مدن بنغازي وسرت وسوسة والبيضاء تواجه نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية .

– الصحة العالمية رغم إرسال إمدادات منتظمة من معدات الوقاية الشخصية لكن لم نجد شيئًا في المراكز الطبية.

– مكافحة كورونا: ليبيا قدمت أوراق الحصول على لقاح كورونا في الموعد المحدد .

– مكافحة كورونا: مبادرة “كوفاكس” وعدت بمنحنا مليون جرعة من لقاح كورونا في فبراير الماضي .

– مكافحة كورونا: الجرعات تأخرت بسبب قفل تصدير اللقاح من قبل الاتحاد الأوروبي.

– مكافحة كورونا: أول دفعة من اللقاح ستصل خلال الأسبوع المقبل عبر مبادرة “كوفاكس” .