صنع الله يجتمع بمجلس حكماء بلديات الجنوب الشرقي ويؤكد استمرار مؤسسة النفط في دعم المناطق المجاور لعملياتها

أخبار ليبيا24

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بمجلس حكماء الجنوب الشرقي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة التحديات والمختنقات التي تعاني منها مناطق وبلديات الجنوب الشرقي وإمكانية دعم المؤسسة لفك المختنقات وتوفير الاحتياجات العاجلة والملحة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح صنع الله للمجلس الظروف التي تمر بها المؤسسة نتيجة شح الميزانيات والموارد المالية التي تحتاجها لتسيير أعمال قطاع النفط.

وأكد صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط ستواصل من خلال إدارة التنمية المستدامة دعمها لكل المناطق المجاورة لعملياتها، لافتًا إلى أن ما تقوم به هو واجب أخلاقي تجاه السكان في هذه المناطق المتاخمة للمواقع النفطية المختلفة.