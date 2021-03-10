داخلية الوفاق: ضبط الجناة في قتل مواطنة في محلة جامع التوغار 

وهزّت جريمة قتل مروعة الإثنين الماضي بلدية سواني بن آدم غرب ليبيا راحت ضحيتها فتاة ودخول شقيقتها إلى العناية الفائقة بعد أن اقتحم أربعة مسلحين منزلهما بمحلة جامع التوغار.

وأعرب المجلس البلدي سواني بن آدم عن استنكاره الشديد للجريمة، محملًا وزارتي الداخلية والدفاع بحكومة الوفاق مسؤولية تدهور الوضع الأمني داخل نطاقها.

وطالب المجلس، في بيان، الأجهزة الأمنية المختصة بضرورة تأمين المنطقة وحماية المواطنين.

وبحسب ما أفادت له مصادر متطابقة فإن الجريمة وقعت عندما هاجم 4 مسلحين منزل المواطن “خليفة القديري” بمحلة جامع التوغار ببلدية سواني بن آدم لغرض السرقة.

وأضافت، أنه لدى اقحامهم المنزل قامت الفتاتين بالدفاع على منزلهما، إلا أن المجموعة المسلحة قامت بالاعتداء والضرب المبرح عليهما، ما أدى إلى مفارقة إحداهن للحياة ودخول الأخرى للعناية الفائقة.