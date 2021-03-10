حكومتا الوفاق والمؤقتة تعلنان استعدادهما تسليم السلطة لحكومة الوحدة

أخبار ليبيا24

رحب حكومتا الوفاق في طرابلس والليبية “المؤقتة” في بنغازي بمنح مجلس النواب الليبي الثقة لحكومة الوحدة.

وحكومة الوحدة هي أو حكومة موحدة لليبيا بعد الانقسام السياسي في البلاد منذ عام 2014.

وأكدت الحكومتان على استعدادهما التام لتسليم المهام والمسؤوليات إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقالت الحكومة الليبية “المؤقتة” في بنغازي برئاسة عبدالله الثني، إنها على استعداد تام لتسليم المهام وكافة وزارتها وهيئاتها ومصالحها ومؤسساتها لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة.

وتقدمت الحكومة في بيان، بالتهنئة إلى الشعب الليبي بمناسبة التوافق على الحكومة، كما باركت الحكومة وهنأت رئيس وأعضاء مجلس النواب الليبي على تحملهم المسؤولية الوطنية والتي نتج عنها فتح باب الحوار والمصالحة ووضع الوطن والمواطن ضمن أولويات أهدافهم وتوافقهم على منح الثقة للحكومة.

كما تقدمت الحكومة، لرئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية بالتهاني على الثقة التي منحت لهم.

من جهتها أبدت حكومة الوفاق استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات لحكومة الوحدة الجديدة، ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

أتى ذلك، في بيان لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والذي وجه فيه التهنئة لحكومة الوحدة.

وقال السراج: “أبارك لحكومة الوحدة الوطنية نيلها الثقة من مجلس النواب، وأتمنى للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد، في انجاز مهامها والسير نحو الانتخابات”.

وأضاف السراج: أن “ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام”، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها.

وسيتعين على حكومة الوحدة أداء اليمين الدستورية في جلسة الإثنين القادم لمجلس النواب الدستوري في بنغازي.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، الأربعاء، أن التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة ستؤدي اليمين الدستورية في جلسة الإثنين القادم بمقر مجلس النواب الدستوري في بنغازي.