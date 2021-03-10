ترحيل “21” شخص مصري محكومين على ذمم قضايا في طرابلس

أبعاد المصريين لخارج الأراضي الليبية بناء على قرار القائم بأعمال النائب العام

10 مارس، 2021 10:08 ص
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة بجهاز الشرطة القضائية عقيد أحمد أبوكراع ترحيل 21 نزيل من الجنسية المصرية المحكومين على ذمم قضايا في طرابلس.

أبوكراع قال – لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، إن النزلاء تم أبعادهم خارج الأراضي الليبية بناء على قرار القائم بأعمال النائب العام، وتم ترحيلهم من مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة الرئيسي إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي.

وأوضح أنه بعد إجراء التحاليل والكشوفات الخاصة بجائحة كورونا والتدقيق في قيودهم تم ترحيلهم، مؤكداً أنه سيتم ترحيل كافة النزلاء المستهدفين بالإبعاد من الأراضي الليبية .

يذكر أنه تم ترحيل نزلاء من الجنسية المصرية و أوكرانيه والاذربيجانيه محكومين على ذمة قضايا في العاصمة طرابلس إلى بلادهم، الفترة الماضية.

10 مارس، 2021 10:08 ص
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