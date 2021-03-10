ترحيب عربي ودولي بمنح الثقة لحكومة الوحدة الليبية

أخبار ليبيا24

استقبلت دول عربية وغربية ومنظمات دولية الأربعاء منح مجلس النواب الليبي، الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بترحيب كبير، معربة عن دعمها لاستمرار العمل في تعزيز أمن واستقرار ليبيا.

وتعليقًا على منح المجلس النواب بالإجماع الثقة لحكومة الوحدة، هنأ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف الحجرف الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة للحكومة.

وأعرب الجحرف عن أهمية هذه الخطوة لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، مؤكداً على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه ليبيا، ودعمها المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنها واستقرارها.

وفي الأردن، كتب وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، عبر تويتر: “نبارك للأشقاء في ليبيا منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية”.

واعتبر الصفدي أن منح الثقة للحكومة “خطوة رئيسية على طريق العملية السياسية المستهدفة حل الأزمة واستعادة ليبيا الشقيقة أمنها واستقرارها”.، مؤكدًا وقوف المملكة إلى جانب ليبيا ودعمها لكل جهود التوصل للحل السياسي.

وفي مصر، أعربت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، عن “تطلع مصر للعمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة الانتقالية”.

وأضافت أن “مصر ستدعم جهود الحكومة الليبية للوفاء بالتزاماتها المقررة وفقا لخارطة الطريق للحل السياسي؛ بهدف عقد الانتخابات (العامة) في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، وتطبيق المخرجات الصادرة عن اللجنة العسكرية المشتركة واجتماعات المسار الاقتصادي”.

ومن تونس هنأ الرئيس قيس سعيد، في اتصالين هاتفيين كلًا من رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بمنح الثقة للحكومة.

وأعرب سعيّد، في بيان للرئاسة التونسية، عن “عزمه الصادق على فتح آفاق واسعة في كل المجالات مع الحكومة الليبية تقوم على الأواصر العائلية الخاصة التي تجمع بين الليبيين والتونسيين والضاربة في عمق التاريخ”.

كما باركت دولة الإمارات العربية المتحدة منح الثقة للحكومة، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الإمارات “تبارك لدولة ليبيا حكومةً وشعباً، قرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة”.

بدورها أشادت، جامعة الدول العربية، في بيان، بـ”التوافق العريض الذي ميز النقاشات التي دارت بين أعضاء مجلس النواب الليبي والأغلبية الكبيرة التي نالتها التشكيلة الحكومية التي تقدم بها الدبيبة”.

وأعربت عن أملها بأن “يتم الآن الشروع في تنصيب السلطة التنفيذية الجديدة في أقرب فرصة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة الدبيبة”.

من جهته، رحب السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بمنح الثقة للحكومة مقدما التهنئة إلى ليبيا.

ونقلت السفارة الأمريكية، في تغريدة على تويتر، عن نورلاند قوله: “نقدم تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في ديسمبر القادم”.

من جانبها، هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة، كما حيّت قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم.

وقالت البعثة: “بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل”.

كما قدم سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ساباديل جوزيه، في تغريدة عبر تويتر، تهانيه لحكومة الوحدة لحصولها على ثقة مجلس النواب.

وقال جوزيه: “مبروك لليبيا في هذا اليوم التاريخي حقًا! يمكن لحكومة الوحدة الجديدة أن تعتمد على الدعم الكامل من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي”.