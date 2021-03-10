بسبب تفاقم كورونا.. إيقاف الدراسة في جادو عشرة أيام

إيقاف الدراسة جاء بعد تفاقم الوضع الوبائي وتزايد عدد الإصابات

10 مارس، 2021 10:53 ص
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أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلنت بلدية جادو إيقاف الدراسة بكافة المؤسسات التعليمية بالمدينة لمدة 10 أيام بدءا من أمس الثلاثاء وحتى الثامن عشر من مارس الجاري .

البلدية أوضحت ، عبر حسابها على موقع فيسبوك، أن إيقاف الدراسة جاء بناء على توصيات رئيس لجنة مكافحة الوباء، ورسالة من مدير مركز العزل بالبلدية بشأن تفاقم الوضع الوبائي وتزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الثلاثاء، تسجيل 1030 إصابة من أصل 5333 عينه تم فحصها، ووفاة 9 أشخاص، وتعافي 1124 شخصا.

وبلغ عدد الوفيات من فيروس كورونا في ليبيا 2297 شخصا، فيما تبلغ الحالات النشطة 10389 حالة، وبلغ عدد المتعافين 128000 شخصا.

10 مارس، 2021 10:53 ص
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