باشاغا: منح الثقة لحكومة الدبيبة يوم تاريخي 

10 مارس، 2021 2:07 م
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أخبار ليبيا24 

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الأربعاء إن منح الثقة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يوم تاريخي تجسدت فيه اللحمة الوطنية والحرص على وحدة ليبيا وإنهاء الانقسام. 

وهنأ باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الدبيبة لنيله الثقة اليوم قائلا :“أتمنى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية التوفيق والسداد وأن يحالفه النجاح في أداء الأمانة الوطنية”. 

وختم باشاغا تغريدته :“ميلاد حكومة الوحدة الوطنية التي نالت الثقة من مجلس النواب مظهر ديمقراطي وحضاري”. 

وكان مجلس النواب منح اليوم خلال الجلسة التي عقدت في مدينة سرت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعدد 132 صوت. 

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10 مارس، 2021 2:07 م
39

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