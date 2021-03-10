المستشار صالح: ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في  24 ديسمبر المقبل

10 مارس، 2021 11:48 م
12

أخبار ليبيا 24  

قال رئيس مجلس النواب المستشار، عقيلة صالح، أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية تنتهي في 24 ديسمبر المقبل.

وفي ختام جلسة منح الثقة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، أشار  المستشار صالح أن نهاية ولاية حكومة الوحدة تأتي وفق الموعد المقرر لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال المستشار صالح، “أنه بعد هذا التاريخ تصبح حكومة تسيير أعمال إلى حين استلام السلطة التنفيذية المنبثقة عن الانتخابات المقبلة.

ومنح مجلس النواب في جلسته اليوم في سرت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، الثقة بالأغلبية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة، عبدالحميد الدبيبة.

وفي السياق أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن التشكيلة الوزارية ورئيس حكومة الوحدة ستؤدي اليمين الدستورية في جلسة الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب الدستوري في بنغازي.

 

 

الوسوم
10 مارس، 2021 11:48 م
12

مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة ترحب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

11 مارس، 2021 1:29 ص

مرحبا بتشكيل الحكومة.. تبون: يجب وضع حد للتدخلات الخارجية في ليبيا

11 مارس، 2021 1:17 ص

الدبيبة وصالح يقفان على آثار الدمار في سرت

11 مارس، 2021 1:02 ص

تحرير 120 رهينة من تجار البشر بمواقع  في بني وليد

11 مارس، 2021 12:44 ص
زر الذهاب إلى الأعلى