العائب : نقاط الخلاف في التشكيلة الحكومية وجود أسماء عليها شبهات فساد العائب :مايحدث من خلاف أو اختلاف داخل قبة البرلمان هو ظاهرة صحية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قالت عضو مجلس النواب حليمة صادق العائب إن مايميز جلسة البرلمان هي الشفافية، وهذا مؤشر إيجابي يبشر بالتوافق على تمرير الحكومة.

العائب أوضحت – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأربعاء، أن من أهم النقاط الخلافية وجود أسماء جدلية عليها شبة فساد في التشكيلة الحكومية، وقد أعيد النظر فيها لاستبعادها، والتأكيد على اختيار شخصيات ذات كفاءة.

وأضافت أن مايحدث من خلاف أو اختلاف داخل قبة البرلمان هو ظاهرة صحية، وما دعى لذلك هو كون هذه الحكومة اتسمت بأنها حكومة وحدة وطنية ، قائمة على المحاصصة وليست حكومة تكنوقراط.

وأشارت إلى أن مجلس النواب أمام استحقاق وطني هو منح الثقة للحكومة لا لشيء إلا لأجل توحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن المواطن، وتأمل من بعض الزملاء السير في اتجاه منح الثقة فلا سبيل للخروج بليبيا الى بر الآمان إلا بالتنازل والتضحية من أجل إنهاء عمر الأزمة.