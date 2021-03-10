الصداقه يهزم الخليج ويبتعد مؤقتًا عن قاع مجموعته

الصداقة يرفع حصيلته إلى 7 نقاط ويتحصل على الترتيب السابع

10 مارس، 2021 11:09 ص
7

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق الصداقة فوز مستحق على حساب ضيفه خليج سرت بهدفين مقابل هدف أبعده عن قاع ترتيب المجموعة الأولى، وذلك على أرضية ملعب الصداقة أمس الثلاثاء في افتتاح الجولة السادسة للمسابقة.

سجل هدفي الصداقة نجم المباراة ناصر العروسي، فيما جاء  هدف خليج سرت الوحيد عبر لاعبه أحمد جمال .

و وبهذا الانتصار رفع الصداقة حصيلته من النقاط إلى 7 وضعته مؤقتًا في الترتيب السابع، وتوقف رصيد خليج سرت عند 4 نقاط في المركز الثامن في المجموعة الأولى .

10 مارس، 2021 11:09 ص
7

مقالات ذات صلة

التعادل يحسم لقاء الأندلس والهلال لكرة القدم المصغرة في طبرق

9 مارس، 2021 9:17 م

الصقور يفوز على الأندلس ويترشح لمقابلة بطل الجبل الأخضر

7 مارس، 2021 8:07 م

الأهلي بنغازي يشد الرحال مبكرا إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا في الكونفدرالية

7 مارس، 2021 2:26 م

النادي الأهلي بنغازي يفاجئ النصر في دربي السلة 

7 مارس، 2021 9:41 ص
زر الذهاب إلى الأعلى