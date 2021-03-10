الصداقه يهزم الخليج ويبتعد مؤقتًا عن قاع مجموعته الصداقة يرفع حصيلته إلى 7 نقاط ويتحصل على الترتيب السابع

أخبار ليبيا 24 – رياضة

حقق فريق الصداقة فوز مستحق على حساب ضيفه خليج سرت بهدفين مقابل هدف أبعده عن قاع ترتيب المجموعة الأولى، وذلك على أرضية ملعب الصداقة أمس الثلاثاء في افتتاح الجولة السادسة للمسابقة.

سجل هدفي الصداقة نجم المباراة ناصر العروسي، فيما جاء هدف خليج سرت الوحيد عبر لاعبه أحمد جمال .

و وبهذا الانتصار رفع الصداقة حصيلته من النقاط إلى 7 وضعته مؤقتًا في الترتيب السابع، وتوقف رصيد خليج سرت عند 4 نقاط في المركز الثامن في المجموعة الأولى .