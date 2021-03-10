السفير الأمريكي يحيي السراج على ترحيبه بحكومة الوحدة

أخبار ليبيا24

حيّا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، على ترحيبه بحكومة الوحدة وتأكيده على تسليم السلطة لها.

أتى ذلك في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على تويتر، حيث قال نورلاند: “نحيي حنكة رجل الدولة السراج من خلال ترحيبه بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الجديدة وتمهيد الطريق لانتقال سلس للسلطة”.

وأبدى السراج، اليوم، استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات لحكومة الوحدة، ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

وكان السفير الأمريكي، قد هنأ بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال نورلاند: “مثل الكثير من الليبيين، تابعنا البث المباشر لجلسة مجلس النواب التاريخية في سرت. تهانينا بمناسبة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي ستمهد الطريق للانتخابات في شهر ديسمبر القادم”.