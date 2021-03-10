السراج يبدي استعداده لتسليم السلطة لحكومة الوحدة

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أبدى رئيس المجلس الرئاسي للحكومة، فائز السراج، الأربعاء، استعداده لتسليم المهام والمسؤوليات لحكومة الوحدة الجديدة، ترسيخاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة.

أتى ذلك، في بيان، عقب منح مجلس النواب، الثقة لحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بالأغلبية.

ووجه السراج التهنئة لحكومة الوحدة، قائلًا: “أبارك لحكومة الوحدة الوطنية نيلها الثقة من مجلس النواب، وأتمنى للسلطة التنفيذية التوفيق والسداد، في انجاز مهامها والسير نحو الانتخابات”.

وأضاف السراج: أن “ما تم اليوم يعتبر خطوة مهمة لإنهاء الاقتتال والانقسام”، داعيًا الجميع إلى التكاتف والتعاون والوحدة والتسامح من أجل ليبيا ونهضتها.