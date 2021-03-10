الرئيس التونسي يهنئ المنفي بنيل حكومة الوحدة الوطنية ثقة مجلس النواب 

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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد لتقديم التهنئة بمناسبة نيل ثقة حكومة الوحدة الوطنية من مجلس النواب بالأغلبية العظمى.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي وسعيد بحثا أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وزيادة التنسيق والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

نوه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المجلس الرئاسي الجديد باشر مهامه اليوم الأربعاء رسميًا.

وكان مجلس النواب الليبي منح اليوم الأربعاء من مدينة سرت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعدد 132 صوت.