البعثة الأممية: أمام ليبيا فرصة نحو الوحدة والاستقرار 

أخبار ليبيا24

ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء أنه بات لليبيا فرصة حقيقية الآن للمضي قدما نحو الوحدة والاستقرار والمصالحة واستعادة سيادتها بالكامل.

وهنأت البعثة الشعب الليبي بمناسبة منح الثقة لحكومة موحدة جديدة، كما تحيي قيادة مجلس النواب وأعضائه على اجتماعهم التاريخي اليوم ودعم مصالح وطنهم وشعبهم.

وأثنت بعثة الأمم المتحدة للدعم على ملتقى الحوار السياسي الليبي والجهود الوطنية التي أدت إلى هذه اللحظة التاريخية.

وأشارت البعثة وكذلك جهود جميع الأطراف والسلطات الوطنية والمحلية التي دعمت هذه العملية بما في ذلك لجنة 5+5 وأعيان ووجهاء سرت وليبيا كافة.

وكان مجلس النواب الليبي منح اليوم الأربعاء من مدينة سرت الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بعدد 132 صوت.