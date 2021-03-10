الأهلي بنغازي يخسر أمام أنيمبا في الكونفيدرالية

الأهلي بنغازي يخسر أمام أنيمبا في الكونفيدرالية
أخبار ليبيا24
خسر الأهلي بنغازي أو ل مبارياته في دور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية أمام أنيمبا النيجري 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب أنيمبا سبورت ستاديوم.
سجل أهداف أصحاب الأرض البودو في الدقيقة 10 وفيكتور في الدقيقة 45 وسجل هدف الأهلي عبد الله العرفي بركلة جزاء في الدقيقة 12.
وسيواجه الأهلي بنغازي فريق وفاق سطيف الجزائري على ملعب بترو سبورت بالقاهرة في السابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.