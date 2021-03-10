الأهلي بنغازي يخسر أمام أنيمبا في الكونفيدرالية

10 مارس، 2021 5:37 م
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أخبار ليبيا24

خسر الأهلي بنغازي أو ل مبارياته في دور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية أمام أنيمبا النيجري 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأربعاء على ملعب أنيمبا سبورت ستاديوم.

سجل أهداف أصحاب الأرض البودو في الدقيقة 10 وفيكتور في الدقيقة 45 وسجل هدف الأهلي عبد الله العرفي بركلة جزاء في الدقيقة 12.

وسيواجه الأهلي بنغازي فريق وفاق سطيف الجزائري على ملعب بترو سبورت بالقاهرة في السابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

10 مارس، 2021 5:37 م
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