اختتام دورة للمدربات في مجال الرياضة ببنغازي

الدورة تهدف لتطوير وإعداد المدربات في عدة مجالات

10 مارس، 2021 1:24 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر  

اختتمت أمس الثلاثاء في مقر اتحادية حكام بنغازي دورة تدريبية حول المهارات المتقدمة للمدربات في مجال الرياضة، وذلك بإشراف نخبة من المحاضرين المختصين.

ونظم الدورة مكتب الشباب والرياضة بنغازي وتواصلت لثلاثة أيام بمحاضرات عمليه وعلمية، وتناولت الإعداد والتأهيل النفسي، والإسعافات الأولية، والإصابات الرياضية، وأساسيات التدريب الرياضي، والإعداد البدني.

وتهدف الدورة لتطوير وإعداد المدربات في عدة مجالات على أساس علمية .

10 مارس، 2021 1:24 م
15

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